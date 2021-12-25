110 учасників прийшли на шоу "Україна має талант", але лише 11 людей потрапили у фінал, вже цієї суботи телеглядачі оберуть найкращий талант України і побачать виступи зірок.

Як повідомляє Politeka.net, на фіналі шоу виступить Вєрка Сердючка. Вєрка Сердючка запалить сцену проекту, адже саме цей артист і легенда української сцени випереджає музичні світові тенденції.

На офіційній сторінці СТБ в Instagram опублікували знімок яскравої зірки Вєрки Сердючки та її мами. Відзначається також, що разом з "мамою" і своїм бендом вони влаштують на сцені проекту яскравий перфоманс і сюрприз для численних глядачів.

На знімку вона позувала із зіркою на голові, в окулярах і з нафарбованими губами. Губи артистка нафарбувала червоною помадою, яка є фішкою української співачки Тіни Кароль. Вєрка Сердючка яскраво посміхається, обіймаючи свою "маму". До слова, вона теж виглядає дуже щасливою.

Нещодавно Андрій Данилко представив музичний символ сезону-пісню "Wild Christmas", яка створює відповідний настрій з першого прослуховування. Можливо, що саме її ми почуємо на сцені шоу "Україна має талант".

Користувачі Мережі в коментарях зраділи, почувши цю новину. Вони залишили приємні коментарі та стікери: "Як я обожнюю вас моя Веруся", "Красунчик, буде гаряче", "Красу нічим не зіпсувати, навіть фотошопом", "Лялечки", "Віра з мамою як завжди на висоті".

Нагадаємо, мама Сердючки вдома розчулила особистим кадром з чарівним малятком, розкривши її ім'я.

Як повідомляла Politeka, Данилко прийшов на фінал "Маски" не один, Полякова аж схопилася з місця.

Також Politeka писала, що Данилко розкрив сумну долю купленого Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі.