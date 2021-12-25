Олена Кравець у спілкуванні з шанувальниками зізналася, що допомагає українцям, які потребують, пише Politeka.net.
У своєму Instagram-пості зірка розповіла про проект, присвячений бездомним, і попросила приєднатися до хорошої ініціативи.
За словами артистки, бездомним людям потрібно всього лише не замерзнути і якось вижити під час холодів.
У "каруселі" поста Олена Кравець зробила репост історії про жінку, яка опинилася на вулиці разом з чоловіком 13 років тому.
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"Чиясь мама живе на вулиці і думає тільки про те, як не замерзнути вночі в такий мороз. Чи заслуговує вона на таке життя? Впевнені, ніхто б не хотів бачити на її місці свою маму", - йдеться в повідомленні.
В коментарях Олену Кравець і ініціативу підтримали:
"Плачу..😢 ", "Оленко, на жаль, ці люди звикають до цього, працювати не хочуть найлегше опустити голову, я не вірю в те, що родичі сусіди не змогли відшукати дітей їм так вигідно, бабки спустили і все)", " мені не зрозуміло як дочка або син може не шукати свою маму? Це як взагалі????? Я в шоці.... Мені шкода цих людей, і завжди хочеться допомогти❤️".
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