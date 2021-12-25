"Холостячка" Злата Огневич, яка почала розповідати про те, як перетворюється її життя після невдалих відносин, не забуває також і про себе, а також про улюблені заняття спортом.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич встигла показати на проекті, що її фігура знаходиться у відмінній формі і вона встигає дивитися за собою, тренуватися і займатися музикою. Багато часу Злата приділяє тренуванням і розтяжці.

"Я отримую таке задоволення від тренувань. Стречинг-улюблена частина " - розповідає Злата під кадрами, на яких вона з радістю прогинається і показує фігуру.

Причому Огневич впевнена в тому, що завдяки комплексному підходу до занять можна домогтися гарного результату.

До слова, раніше Огневич розповідала і показувала свої улюблені вправи, а також говорила про те, що хоче більше займатися йогою і медитаціями. Оскільки зірка ходить до психолога на сеанси, вона більше все більше захоплена бажаннями пізнати себе.

Раньше Огневич вирішила розібрати гардероб і згадала про один своєму вельми вдалому образі в синій сукні. На думку Золотий дуже важливо для тих, хто буде займатися цим розбором і сама тривалість процесу звернути увагу на деякі деталі.

"У процесі однієї фотосесії я відкрила для себе інсайти і хочу поділитися з Вами: важливо підготуватися до приходу стиліста і розкласти речі по стопках ( зазвичай стиліст надсилає ТЗ перед подібною зустріччю ), а також виставити взуття та аксесуари. Якщо цього не зробити-в квартирі буде справжній погром 😅 ( як у мене зараз) " - висловилася Злато.

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