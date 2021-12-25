"Холостячка" Злата Огневич, которая начала рассказывать о том, как преображается ее жизнь после неудачных отношений, не забывает также и о себе, а также о любимых занятиях спортом.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич успела показать на проекте, что ее фигура находится в отличной форме и она успевает смотреть за собой, тренироваться и заниматься музыкой. Много времени Злата уделяет тренировкам и растяжке.

«Я получаю такое удовольствие от тренировок. Стречинг – любимая часть» - рассказывает Злата под кадрами, на которых она с радостью прогибается и показывает фигуру.

Причем Огневич уверена в том, что благодаря комплексному подходу к занятиям можно добиться хорошего результата.

К слову, ранее Огневич рассказывала и показывала свои любимые упражнения, а также говорила о том, что хочет больше заниматься йогой и медитациями. Поскольку звезда ходит к психологу на сеансы, она больше все больше увлечена желаниями познать себя.

Ранее Огневич решила разобрать гардероб и вспомнила об одном своем весьма удачном образе в синем платье. По мнению Златы очень важно для тех, кто будет заниматься этим разбором и сама продолжительность процесса обратить внимание на некоторые детали.

"В процессе одной фотосессии я открыла для себя инсайты и хочу поделиться с Вами: важно подготовиться к приходу стилиста и разложить вещи по стопкам ( обычно стилист присылает ТЗ перед подобной встречей ), а также выставить обувь и аксессуары. Если этого не сделать— в квартире будет настоящий погром 😅 ( как у меня сейчас )" - высказалась Злата.

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