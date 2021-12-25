Відома співачка Світлана Лобода, яка поїхала жити та будувати кар’єру в Росії, записала ремейк на пісню "Всё пройдёт", яка стала саундтреком серіалу "Везёт".

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram відома 39-річна співачка Світлана Лобода, яка народилася у Києві, але поїхала жити та будувати кар’єру в Росії, розповіла шанувальникам про вихід її ремейку на пісню "Всё пройдёт", яка стала саундтреком до фільму "Везёт".

"Вчора вийшов мій Саундтрек на легендарну пісню "Всё пройдёт" фільму "Везёт".

Кожна пісня, як дитина. так трепетно.... так дбайливо ставлюся я до цієї композиції, стільки спогадів та емоцій вона в мені викликає... моє дитинство... і здавалося красивішої пісні я і не чула.

Боялася не зіпсувати... сподіваюся Вам сподобалося наше прочитання ?👱‍♀️

на всіх цифрових майданчиках. посилання у шапці 🙌", - написала Світлана Лобода.

Зауважимо, що вперше цю пісню, яка була написана у 1981 році, заспівав у музичній комедії народний артист РРФСР Михайло Боярський "Куда он денется!".

Рaніше Politeka писала, що Лобода привітала свою помічницю дивним фото в мережі: "Дякую, Світлана!".

Нагадаємо, що Світлана Лобода в маєчці заінтригувала шанувальників томним виглядом: "Чекаю...".

А ще Politeka повідомляла, що Лобода підкорила видом в сукні з надто глибоким вирізом: "Снігуронька, чи це ви?".