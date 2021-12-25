Українська співачка Світлана Лобода, яка поїхала жити і будувати кар'єру в Росію, похвалилася виходом нової пісні в її виконанні.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Світлана Лобода опублікувала відеозвернення до шанувальників. Артистка попросила своїх підписників оцінити нову пісню.

"Друзі, мої хороші, і знову у мене прекрасна новина. Сьогодні у мене вийшов ремейк на пісню "Все пройде" легендарного композитора Максима Дунаєвського. Це саундтрек до фільму "Щастить". Я б хотіла, щоб ви її послухали. Мені здається, у нас вийшло нове прочитання цієї композиції. Я ось її слухаю сьогодні протягом усього дня. І дуже задоволена результатом", - заявила зірка.

Відзначимо, що виглядала Світлана Лобода вражаюче. Її волосся було випрямлене, а на губах красувалася червона помада, яка візуально сильно збільшила її і без того пухкі губи. У себе в Instagram Лобода також опублікувала кліп на нову пісню.

Нагадаємо, що Лобода підкорила видом в сукні з надто глибоким вирізом: "Снігуронька, чи це ви?".

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