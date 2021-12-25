Як пише Politeka.net, Оля Полякова є успішною вітчизняною співачкою, а також детективом шоу "Маска" і новим суддею проекту "Україна має талант". У артистки є двоє дочок-Аліса і Маша. Старшій вже 16 років і вона активно веде соціальні мережі, а також створила панк-рок групу, де стала солісткою. На нових кадрах, яка Маша опублікувала в Instagram, Оля здивувала чарівним образом.

На відео в сторіс Полякова була в образі Снігової королеви. Зірка виступала на сцені, вражаючи голосом. На другому сторіс Маша вже була з якимось хлопцем з кучерявим волоссям. Після цього Маша повернула маму, показуючи, як Оля вражає зі сцени своїм шоу з підтанцьовкою.

А через деякий час Полякова вже була в іншому образі і без корони. Зірка присіла, позуючи серед диму на сцені.

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