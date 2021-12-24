Как сообщает Politeka.net, знаменитая отечественная звезда-суперблондинка Оля Полякова, которая стала тренером в вокальном шоу "Голос країни", поделилась на своей страничке в соцсети Instagram яркими кадры с тренерского кресла проекта и высказалась о своих впечатлениях после первого эфира.

На новых фотографиях Оля запечатлена в огромном кресле тренера, она кокетливо позирует фотографу. Перед камерой она появилась в необычном образе – на ней темное платье с интересным верхом, которое подчеркнуло декольте и изящные плечи. Волосы артистки собраны в высокий тугой хвост, а на ее лице яркий макияж и веселая улыбка.

В подписи к публикации Полякова написала: "Я давно мечтала быть в "Голосі країни", и, наконец, это произошло. Теперь это для меня большая ответственность: @goloskrainy_official – серьезный проект, в который нужно погружаться полностью. Здесь нельзя просто приезжать на съемки, улыбаться в кадре, что-то каламбурить и уходить".

Отметим, что Оля Полякова также является звездным детективом в шоу "Маска", съемки которого проходили летом. Теперь же совсем скоро состоится финал проекта, в котором остались три персонажа.

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