Відому українську акторку, єдину жінку в команді студії "Квартал 95" Олену Кравець, яка змінила зачіску, на новому фото порівняли із відомим суперлиходієм Джокером.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці студії "Квартал 95" в Instagram опублікували фото актора Степана Казаніна із єдиною жінкою в команді Оленою Кравець.

"До Нового року залишилося 6 днів! Вмикайте святковий випуск "Вечірнього Кварталу" 31 грудня о 20:00 на 1+1. Зустрічаймо Новий 2022 разом, адже традиції незмінні!🎄🎁", - написали на сторінці.

Як бачимо, Казанін був у новорічному костюмі та шапочці, а Кравець, яка нещодавно зробила нову зачіску, була в чорній сукні на брительках та об’ємній білій шубі.

Актори "Квартал 95" позували на камеру, Олена Кравець широко посміхалася.

Шанувальники написали багато коментарів.

"Які класні ❤️", " Олена, люби себе більше ти це заслужила чесно! З повагою 😍", " Олена схожа на Джокера", " Ви наші золоті! Чекаємо з нетерпінням до Новорічного кварталу", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що "з'явилася пляма": Олена Кравець розкрила подробиці хвороби, з якою бореться.

Нагадаємо, що артистам "Квартал 95" пояснили в мережі, чому більше не хочуть їх бачити: "Без образ, хлопці".

А ще Politeka повідомляла, що Олена Кравець, повороживши над зовнішністю, вразила результатом: "20 років різниці".