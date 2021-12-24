У Мережі українці написали гумористам студії "Квартал 95", що багато хто вже не має бажання дивитися їхнє розважальне шоу через несмішні жарти.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці "Квартал 95" опублікували новий допис, у якому закликали українців дивитися новорічний випуск розважального шоу "Вечірній Квартал" 31 грудня на "1+1".

"До Нового року залишилося 8 днів! Вмикайте святковий "Вечірній Квартал" 31 грудня о 20:00 на 1+1. Зустрічаймо Новий 2022 разом!🎄", - написали на сторінці.

Однак у коментарях до посту українці написали, що вже не бачать сенсу дивитися "Вечірній квартал" та пожалілися на несмішні жарти і відсутність гострого гумору про владу.

"Якось вже не хочеться вас дивитися, хоча раніше альтернативи вам не було", "Як шкода. Навіщо ви зіпсували свою історію? Тепер ви завжди будете ДО і ПІСЛЯ Зеленського", "Просто вже не хочу вас бачити", "Без образ, хлопці, при всіх ваших заслугах… дивитися зараз вас це ні про що…. Порожні жарти. Зараз навіть не жартують так над урядом як раніше….", " У всіх стали "шляхетні" лиця…", - написали у Мережі.

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