Актриса Олена Кравець, яка є зіркою "Квартал 95", показала себе до макіяжу і після, вразивши виглядом.

Як пише Politeka.net, Олена Кравець є популярною вітчизняною актрисою і зіркою студії "Квартал 95". Артистка також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фоловерами всім цікавим.

На новому відео Олена Кравець показала себе без макіяжу, танцюючи під музику. Після цього з'явилася з макіяжем.

"Коли і до, і після ти неперевершена", - написала Олена.

Фанати подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Неперевершена", "найкрасивіша, і справжня, вогонь", "ідеальна, мега", "Сонце Нашої України", "просто красуня", "завжди прекрасна", "Оленка, ви просто супер", "очі змінилися у фантастичні", "Інтерв'ю з Машею пішло на користь", " нічого не змінилося ....Краса і є краса", " вам дуже йде коротка стрижка. Стали набагато молодше" ," ви завжди чудово виглядаєте, я вас обожнюю", "20 років різниці".

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