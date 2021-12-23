Як пише Politeka.net, Олена Кравець є популярною вітчизняною актрисою і зіркою студії "Квартал 95". Артистка також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фоловерами всім цікавим.
На новому відео Олена Кравець показала себе без макіяжу, танцюючи під музику. Після цього з'явилася з макіяжем.
"Коли і до, і після ти неперевершена", - написала Олена.
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Фанати подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали коментарі:
"Неперевершена", "найкрасивіша, і справжня, вогонь", "ідеальна, мега", "Сонце Нашої України", "просто красуня", "завжди прекрасна", "Оленка, ви просто супер", "очі змінилися у фантастичні", "Інтерв'ю з Машею пішло на користь", " нічого не змінилося ....Краса і є краса", " вам дуже йде коротка стрижка. Стали набагато молодше" ," ви завжди чудово виглядаєте, я вас обожнюю", "20 років різниці".
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