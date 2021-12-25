Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук цього року вже не раз змінила імідж, спочатку для ролі, а потім і для себе. Вперше за довгий час Саліванчук зважилася постригти локони, проте зробила вона це після того, як спершу походила з довгими вплетеними локонами.
"Сьогодні не звичайний ранок💕 ранок Різдва Христового! Так, католицького, православне трохи пізніше, але від цього такий день не стає менш значущим.
З Різдвом Христовим! Бажаю чарівної казки, щасливих годин, різнокольорових мрій, яскравих надій, хороших новин, нескінченних сил, радісних пісень, теплих слів, великої любові до Бога, до близьких і до свого життя❤️» - написавши під відео з новими кадрами, висловилася Анна.
Шанувальники підтримали виконавицю і також побажали їй у відповідь всього найкращого.
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Раніше актриса опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук показала шикарні чорно-білі кадри, де показала свої пишні форми. Під відео актриса вирішила розповісти про важливий день.
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