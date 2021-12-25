Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук является активным пользователем сети, часто рассказывает о себе и нередко поучает фанатов.

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук в этом году уже не раз сменила имидж, сначала для роли, а затем и для себя. Впервые за долгое время Саливанчук решилась постричь локоны, однако сделала она это после того, как сперва походила с длинными вплетенными локонами.

«Сегодня не обычное утро💕 Утро Рождества Христового! Да, католического, православное немного позже, но от этого такой день не становится менее значимым.

С Рождеством Христовым! Желаю волшебной сказки, счастливых часов, разноцветных мечтаний, ярких надежд, хороших новостей, бесконечных сил, радостных песен, теплых слов, большой любви к Богу, к близким и к своей жизни❤️» - написав под видео с новыми кадрами, высказалась Анна.

Поклонники поддержали исполнительницу и также пожелали ей в ответ всего самого хорошего.

Ранее актриса опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук показала шикарные черно-белые кадры, где показала свои пышные формы. Под видео актриса решила рассказать про важный день.

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