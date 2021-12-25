Відома співачка Аліна Гросу, яка розлучилася з чоловіком і повернулася в Україну, відновивши концертну діяльність, вирішила розповісти про неприємну для неї подію.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Аліна Гросу після концертів і свого очікуваного виступу вирішила розповісти про серйозну неприємності, яка дійсно заважає їй нормально подорожувати і відпочивати в поїздках.

"І додому помчала. Блін, у мене пекельна алергія на пил, ледве дихаю в поїздах. Як з цим боротися? У поїзді алергія на пил, в машині – на антифриз. Літати боюсь. Як жити? Залишається плисти за течією і купувати кораблик, морської хвороби у мене поки немає» - з гумором уклала Аліна.

Вона також супроводила свої скарги втомленим фото, на якому позувала після виступу в оточенні своїх подарунків і квітів.

Раньше Гросу, яка після розлучення почала стосунки з героєм своїх кліпів Романом Полянським, показала в Instagram чарівне фото з мамою.

Виявилося, що у неї день Народження, і зіркова дочка привітала її теплими словами і милим знімком. На фотографії Аліна позує з моложавою мамою-красунею, з якою, як виявилося, вони дуже схожі.

Нагадавши, Гросу в напівпрозорому костюмі з вирізами на цікавих місцях хвалилася фігурою: "яка гарненька".

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