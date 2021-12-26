Дружина Дмитра Монатіка Ірина показала себе, чоловіка і дітей, підводячи підсумки 2021 року.

Як пише Politeka.net, Ірина і Дмитро Монатік вже не один рік разом. Дружина артиста всіляко допомагає зірковому чоловікові в проектах, а також виховує двох синів. Довгий час Дмитро ховав дітей і дружину від камер, але тепер Ірина активно веде сторінку в Instagram.

На нових фото Ірина показала, як пройшов 2021 рік. Дружина Монатіка показувала себе, дітей, Дмитра та їх подорожі. Добірка вийшла дуже цікавою і сімейної.

"Вже так хочеться зустріти рік 2022, рік Тигра. Наш з Дмитром Монатіком рік. Налаштовані працювати ще продуктивніше і результативніше,ще з більшою любов'ю і інтересом до життя", - написала Ірина.

Фанати поставили більше тисячі лайків, включаючи Лесю Нікітюк, і написали коментарі:

"Ірочка. Ти така, красуня", "прекрасні", "Вау, як завжди", " всі моменти, кожен кадр - в саме сердечко, улюблені., радісні, щасливі ! Зберігайте ! Примножуйте ! Обіймаю", "Ірина, ви прекрасні", "в передчутті", "схожа на Сінді Кроуфорд".

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