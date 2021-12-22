Как пишет Politeka.net, известный украинский блогер и участник блогерского коллектива SILIRADA из Черновцов Тема Паучек участвовал в 11 сезоне шоу "Голос країни". Певец был подопечным известного украинского исполнителя Димы Монатика, которого считает своим кумиром.
Парень покинул шоу в финале, после того, как спел с Монатиком народную песню "Ти ж мене підманула".
Однако на официальной странице "Голосу країни" в Instagram сообщили, что Тема Паучек вернулся на шоу в роли ведущего бекстейджа.
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"Спасибо "Голос країни" за такую возможность окунуться во что-то новое", - сказал Тема.
Напомним, что недавно на "1+1" стартовали съемки 12 сезона проекта "Голос країни", тренерами в котором стали Оля Полякова, Потап, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук.
Ранее Politeka писала, что Потап на съемках "Голосу країни" появился во всем розовом, поразив Каменских: яркие кадры.
Напомним, что победителя "Голосу країни" Лазановского с трудом можно узнать после новых экспериментов: седые кудри и бородка.
А еще Politeka сообщала, что Полякова в черном, а Вакарчук в мятой футболке: Осадчая засветила новый состав судей "Голосу країни".