Відома українська співачка, суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько засвітила свого чоловіка, якого дуже рідко показує своїм шанувальникам.

Як передає Politeka.net, 34-річна Анастасія Приходько на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото свого чоловіка з молодшим сином.

"Хочу сказати спасибі моєму чоловікові за наше маленьке диво! Нашому головному чоловікові сьогодні цілих 9 місяців! І всі 9 місяців я як ніколи щаслива! Я вас дуже люблю", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і поздоровлень.

"Вітаю! Нехай росте здоровим і щасливим", "Які милі", "Настя – ви щаслива жінка", "Вітаю! Ростіть щасливими, міцними, здоровими», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Анастасія Приходько - мати трьох дітей. Свого чоловіка Олександра вона не показує шанувальникам, тому що він уникає публічності. За словами Приходько, чоловік навідріз відмовляється з'являтися в її Instagram і на телебаченні.

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