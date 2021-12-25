Як передає Politeka.net, 34-річна Анастасія Приходько на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото свого чоловіка з молодшим сином.
"Хочу сказати спасибі моєму чоловікові за наше маленьке диво! Нашому головному чоловікові сьогодні цілих 9 місяців! І всі 9 місяців я як ніколи щаслива! Я вас дуже люблю", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів і поздоровлень.
"Вітаю! Нехай росте здоровим і щасливим", "Які милі", "Настя – ви щаслива жінка", "Вітаю! Ростіть щасливими, міцними, здоровими», - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Анастасія Приходько - мати трьох дітей. Свого чоловіка Олександра вона не показує шанувальникам, тому що він уникає публічності. За словами Приходько, чоловік навідріз відмовляється з'являтися в її Instagram і на телебаченні.
Нагадаємо, що Анастасія Приходько з опухлим обличчям поскаржилася на труднощі: "я йду...".
Як повідомляла Politeka, Приходько відповіла на грубе зауваження на свою адресу.
Також Politeka писала, що Приходько показала, як розслабляється після важкого дня: "починаю жити...".