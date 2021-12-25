Як пише Politeka.net, Віталій Козловський є популярним вітчизняним артистом. Також співак веде одну з музичних програм разом з Ольгою Цибульською. Нещодавно Віталій вирішив кардинально змінити стиль, прибравши рослинність на обличчі. Після цього, як сказав сам Козловський, охоронці на радіостанції перестали його впізнати. Не забуває артист і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Віталій був у Червоній толстовці. Зірка позував біля новорічної ялинки, накинувши капюшон. Видно, що вуса і борода почала відростати у Козловського, але до колишнього рівня ще далеко. На відео артист домалював собі шапку, а на останніх кадрах показав свою красуню-ялинку.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"З Різдвом", " Ой, ну прям красень же!", "Супер! Віталій, Вам так круто без бороди...Зі святом Вас!", "На другому фото - милий"," красень","з бородою вийшло набагато".
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Нагадаємо, Віталія Козловського перестали впізнавати після радикальної зміни іміджу
А ще Politeka писала, що 36-річний Козловський збрив бороду і різко помолодшав, як він тепер виглядає
Також Politeka повідомляла, що Козловського запідозрили в пластичній операції, співак вирішив не мовчати