Як передає Politeka.net, в Instagram Вікторія Ткач вирішила поділитися своїми роздумами про те, як полегшити життя людству.

"Багато хто говорить, що вже все винайшли! Ми літаємо на літаках, бачимо один одного по відео зв'язку, перебуваючи на відстані 1000 км, розмовляємо з сірі, айфон рахує пройдені кроки, машини заправляються від розетки. Але я вважаю, що нам не вистачає дійсно потрібних речей", - зазначила Вікторія.

За її словами, людству просто необхідно винайти валізу, в яку все вкладається самостійно, шльоп-руку, яка не дає їсти після шести, незмивний лак для нігтів, очищувач насіння, мандарин і креветок, а також вічні колготки без стрілок.

Відзначимо, що Вікторія супроводила пост яскравим фото, яке зробила в ліфті. Виглядала жінка чудово. Крім цього, Ткач довела, що вміє жартувати не гірше за зіркового чоловіка.

Нагадаємо, що Вікторія Ткач засвітила, з ким прокидається вранці: кадри.

Як повідомляла Politeka, Вікторія Ткач вразила святковими розвагами з маленькою донькою: "Ельфи у справі...".

Також Politeka писала, що Вікторія Ткач показала, на кого більше схожа їх з чоловіком дочка Ліза: "обмін...".