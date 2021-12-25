Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною українською співачкою і дружиною Володимира Дантеса. Артистка також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На відео Надя з'явилася в стильній блискучій сукні, а в руках тримала пляшку ігристого вина.

"Всім приветики. Я вас, по-перше, хочу привітати всіх з Новим роком. По-друге вперше хочу відкрити ось цю від пляшечку. Мені дуже страшно. А що ви всі за камери відходите? Хлопців, я вам бажаю, щоб цей новий рік був про радість, був про щастя, і любов. І щоб у вас горіла душа, але тільки від любові... Господи... Можете цвіркуна сюди підставити по звуку.... Господи, звідки це. ААААААА.... З Новим роком", - сказала Надя у відео.

"Відкриваю сезон привітань" з наступаючим " і вперше-пляшку ігристого

Ти на чиєму боці: "я сама відкрию!"або " помогииитеее", - написала Надя в пості.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Обожнюю", " Я бариста, тільки вчора відкрила 50 пляшок...так, що варіант,, сама відкрию,,- не проблема", "я сама відкрию, але з чиєюсь допомогою, з наступаючим", "а що ви все від камери відходите", "тебе теж з наступаючим".

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