Анна Богдан з "Холостяка" активно веде соціальні мережі, розповідає про подорожі і любить дивувати різними кадрами з життя, цього разу їй вдалося зацікавити.

Як повідомляє Politeka.net, кохана "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан стала популярною в Instagram після фіналу шоу і тепер активно веде соціальні мережі, влаштовує фотосесії і розповідає про свої подорожі. Нещодавно Анна вирішила відпочити і відправилася розважитися в компанії близьких.

"Приїхали дівчатка мої улюблені" - пише під кадром чоловік, який і зустрівся з Ганною та її подругою. Схоже у Богдан була зустріч з близькими друзями, тому вона вперше за довгий час вирушила без супроводу свого коханого.

Відзначимо, що Богдан практично весь час проводить з чоловіком, вони разом ходять в зал, тренуються, їздять в подорожі, і відпочивають разом. Оскільки пара живе разом, вони також нерідко розповідають про різні моменти з буднів.

Раніше на своїй сторінці в Instagram Анна Богдан показала фото романтичної прогулянки з Михайлом Заливако. Кохані стояли на березі і трималися за руки.

"А який у вас зараз настрій?» - звернулася обраниця "Холостяка" до фоловерів.

Знімок Ганни Богдан з Михайлом Заливако викликав емоційну реакцію користувачів мережі.

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