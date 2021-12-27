Як повідомляє Politeka.net, кохана "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан стала популярною в Instagram після фіналу шоу і тепер активно веде соціальні мережі, влаштовує фотосесії і розповідає про свої подорожі. Нещодавно Анна вирішила відпочити і відправилася розважитися в компанії близьких.
"Приїхали дівчатка мої улюблені" - пише під кадром чоловік, який і зустрівся з Ганною та її подругою. Схоже у Богдан була зустріч з близькими друзями, тому вона вперше за довгий час вирушила без супроводу свого коханого.
Відзначимо, що Богдан практично весь час проводить з чоловіком, вони разом ходять в зал, тренуються, їздять в подорожі, і відпочивають разом. Оскільки пара живе разом, вони також нерідко розповідають про різні моменти з буднів.
Раніше на своїй сторінці в Instagram Анна Богдан показала фото романтичної прогулянки з Михайлом Заливако. Кохані стояли на березі і трималися за руки.
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Знімок Ганни Богдан з Михайлом Заливако викликав емоційну реакцію користувачів мережі.
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