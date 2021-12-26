Співак Арсен Мірзоян, який зараз у шлюбі з Тонею Матвієнко, похвалився підкачаною фігурою після матчу.

Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян є популярним вітчизняним співаком, який отримав звання Заслуженого артиста України. Зірка зараз одружений на дочці Ніни Матвієнко Тоні, з якою виховує спільну дочку, яку назвали на честь бабусі. Крім творчості Арсен любить спорт. Можна часто побачити фото з тренувань артиста, де він демонструє свою старанність. Не забуває співак і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Арсен з'явився у футболці і шортах. Як зазначив сам Мірзяон, він був на матчі з волейболу. Зірка сидів біля новорічних прикрас і демонстрував підкачане тіло.

"Остання гра в цьому році! Було голосно і гаряче, але без мату. Салют всьому волейбольному співтовариству і до зустрічі в 2022 - му році", - написав Мірзоян.

Фанати поставили сотні лайків і майже не залишили коментарі.

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