Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян является популярным отечественным исполнителем, который получил звание Заслуженного артиста Украины. Звезда сейчас женат на дочери Нины Матвиенко Тони, с которой воспитывает совместную дочь, которую назвали в честь бабушки. Кроме творчества Арсен любит спорт. Можно часто увидеть фото с тренировок артиста, где он демонстрирует свое усердие. Не забывает певец и об соцсети Инстаграм, где делится с фолловерами всем необычным.
На новом фото Арсен появился в футболке и шортах. Как отметил сам Мирзяон, он был на матче по волейболу. Звезда сидел возле новогодних украшений и демонстрировал подкачанное тело.
"Последняя игра в этом году! Было громко и горячо, но без мата. Салют всему волейбольному сообществу и до встречи в 2022-м году", - написал Мирзоян.
Фолловеры поставили сотни лайков и почти не оставили комментарии.
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