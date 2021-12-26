Украинский певец, муж Тони Матвиенко, Арсен Мирзоян побывал в Ивано-Франковской области и показал, в какой компании провел время и получил много приятных отзывов.

Арсен Мирзоян на днях в своем Инстаграм удивил поклонников грустными стихами, передает Politeka.net. Пользователи Сети даже стали говорить о расставании артиста с женой.

А на одном из новым фото артист показал, что довольно неплохо провел время вдали от семьи в городе Калуш Ивано-Франковской области.

Певец позировал на сцене со своей командой, а позади можно было заметить толпу. Все пришли на концерт под открытым небом.

"Спасибо, Калуш! Всем желаем добра и веселенького Рождества! 😉", - написал Арсен Мирзоян, поздравив людей с католическим праздником.

За десять часов публикация собрала более 600 лайков и много комментариев:

"Концерт под открытым небом в такую погоду дорогого стоит. Молодцы!", "Надеюсь, не замерзли)", "Очень круто все было 🤗👍💋", "Это было невероятно, ждем еще раз ✨✨✨", "Вы зажгли энергией Калуш ❤️🔥🔥", "Охххх сегодня было очень круто. Искренне спасибо за такие эмоции, которые испытала у вас на концерте. Я давно не чувствовала себя так свободно и искренне".

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