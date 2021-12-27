Співачка Ані Лорак показала, як проводить час з 10-річною дочкою, поділившись новими фото з фанатами.

Як пише Politeka.net, Ані Лорак є успішною вітчизняною артисткою. У зірки є 10-річна дочка Соня, яку не так часто співачка показує на фото. Але не Цього разу, адже Лорак поділилася постом у себе в Instagram, показавши, як проводить час з малятком.

На нових фото Лорак вирушила на виставу "Лебедине озеро". На першому фото співачка була з Тетяною Навкою і Олександром Панайотовим. На другому фото Лорак вже була з дочкою Сонею, а на останньому-сама.

"Лебедине озеро ... досі під враженням від краси, чарівництва, любові і роботи всієї команди. Любов перемагає все.

Мені дуже приємно бути частиною прекрасної казки, в якій я стала голосом головної героїні Тетяна Навки, а принца озвучив талановитий Олександр Панайотовий.

Бажаю Вам відвідати цей мюзикл на льоду і зануритися в атмосферу свята. Радійте, любіть, будьте щасливі", - написала Лорак.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау, Кароліна, з наступаючим", " це дуже красиво!"Величезне задоволення було не тільки дивитися, але і слухати!", "з наступаючим Новим роком Вас всіх", "Ваш голос-чарівний...", " який же це незвичайний подарунок на Новий Рік. Ваш голос прикрашає це шоу. Дуже хочеться подивитися тепер. Наша талановита Діва", - написала Кароліна.

Нагадаємо, Ані Лорак напередодні нового року підняла настрій одним фото

А ще Politeka писала, що Каменських, Осадча, Монатік, Лорак та інші зірки похвалилися, чия ялинка найрозкішніша

Також Politeka повідомляла, що Лорак показала природну красу, посвітивши обличчям перед камерою



