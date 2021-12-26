Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі милі кадри з Москви, на яких позує разом з сином від Андрія Джеджули Даніелем.

На знімках видно, що зіркова матуся з сином відмінно проводять час в прикрашеному до свят місту. Навколо безліч інсталяцій, гірлянд і новорічної атрибутики. Для прогулянки і Санта і її син тепло одяглися, так як в Москві зараз сильні морози.

У підписі до публікації Дімопулос написала: "Мрії – це область свободи, яку ми не можемо ні контролювати, ні направляти. Зате завдяки їм ми можемо краще пізнати своїх дітей, зблизитися з ними, зміцнити взаємну довіру. Діти чекають нашої підтримки, і нам варто дбайливо поставитися навіть до найнеймовірніших їхніх ідей! Важливо, щоб у дитини був досвід того, що мрії збуваються".

Нагадаємо, Переможниця "Танців з зірками" Дімопулос, виїхавши з сином Москву, похвалилася, як проводить час: "Збулася моя мрія".

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос відвезла сина від Джеджули в Москву, де зараз -21: "Зате ми рум'яні".

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