Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и победительница одного из сезонов "Танців з зірками" Санта Димопулос часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети милые кадры из Москвы, на которых позирует вместе с сыном от Андрея Джеджулы Даниэлем.

На снимках видно, что звездная мамочка с сыном отлично проводят время в украшенном к праздникам городу. Вокруг множество инсталляций, гирлянд и новогодней атрибутики. Для прогулки и Санта и ее сын тепло оделись, так как в Москве сейчас сильные морозы.

В подписи к публикации Димопулос написала: "Мечты – это область свободы, которую мы не можем ни контролировать, ни направлять. Дети ждут нашей поддержки, и нам стоит бережно отнестись даже к самым невероятным их идеям! Важно, чтобы у ребенка был опыт того, что мечты сбываются".

Напомним, Победительница "Танців з зірками" Димопулос, уехав с сыном Москву, похвасталась, как проводит время: "Сбылась моя мечта".

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос увезла сына от Джеджулы в Москву, где сейчас -21: "Зато мы румяные".

Также Politeka писала, что Санта Димопулос показала животик на светском мероприятии и все рассказала: "Я всего-то...".