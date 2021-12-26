Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Так, на цей раз актриса опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук показала, як виглядає зблизька. Варто відзначити, що актриса позує на фото в сукні білого кольору, яке приспустила, щоб показати свої плечі. Під фото Анна Саліванчук дала пораду, як прийняти себе.

"Прийняти себе - значить дозволити собі бути неідеальним.

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Ти дитя природи й, звичайно, в тобі є переваги та недоліки. Ти цілісний, коли приймаєш в собі всі свої сторони.

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Кожна людина ідеальна у своїй неідеальності.

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Парадокс в тому, що ми вважаємо, що будемо гідні любові та прийняття тільки коли змінимо себе. Але не можна змінити ті частини себе, які ми заперечуємо. Не можна зробити картину краще, якщо малюєш із закритими очима.

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З любов'ю до ваших неідеальностей і вірою в ваш потенціал", - порадила Анна Саліванчук.

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