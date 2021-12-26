Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.
Так, на этот раз актриса опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук показала, как выглядит вблизи. Стоит отметить, что актриса позирует на фото в платье белого цвета, которое приспустила, чтобы показать свои плечи. Под фото Анна Саливанчук дала совет, как принять себя.
"Принять себя - значит разрешить себе быть неидеальным.
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Ты дитя природы и, конечно, в тебе есть достоинства и недостатки. Ты целостен, когда принимаешь в себе все свои стороны.
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Каждый человек идеален в своей неидеальности.
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Парадокс в том, что мы считаем, что будем достойны любви и принятия только когда изменим себя к лучшему. Но нельзя изменить те части себя, которые мы отрицаем. Нельзя сделать картину лучше, если рисуешь с закрытыми глазами.
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С любовью к вашим неидеальностям и верой в ваш потенциал", — посоветовала Анна Саливанчук.
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