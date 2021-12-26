Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська телеведуча Катя Осадча вразила виглядом поруч з українськими знаменитостями на зйомках програми "Світське життя". Кадри, на яких телезірка відображена зі своїми зірковими героями опублікували на сторінці шоу в Instagram.

Так, на першому знімку Котити відображена поруч з Олею Поляковою в образі з мюзиклу "Снігова королева". Перед камерою телеведуча з'явилася в стильному білосніжному костюмі з бахромою на одному рукаві, на ній також рукавички і модний капелюшок в тон. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру зірки після пологів. Треба сказати, то в цьому образі Осадча ледь не затьмарила Снігову королеву Олю Полякову.

У підписі до публікації йдеться: "Світське життя" на прем'єрі мюзиклу "Нова Снігова Королева". Неймовірні перевтілення зірок і перші ві-ай-пі глядачі - вже сьогодні о 18.30 на @1plus1_ru. Буде весело. P. S. дивитися всім! А то попросимо @polyakovamusic застосувати свою магію".

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