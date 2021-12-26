Відома співачка і зірка серіалу "Скажене весілля" Анна Трінчер висловилася щодо свого діагнозу і звернулася до українців з проханням.

Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою українською актрисою і співачкою. Вона прославилася завдяки своїм ролям в серіалі "Школа" і у фільмі "Скажене весілля". Також, вона проявила себе на вокальному шоу "Голос країни". Нещодавно стало відомо, що Анна Трінчер і скандальний блогер Олександр Волошин вирішили одружитися.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Анна Трінчер збирається збільшити собі груди, однак, перед цією операцією їй треба було пройти обстеження в лікарні. Актриса розповіла, що у неї знайшли там ущільнення, а ряд ЗМІ написали про те, що в Анни Тринчер пухлина. У своїх Сторіз співачка спростовує інформацію.

"Це переходить вже всі межі. Вчора весь день інтернет гримів такими заголовками в ЗМІ", - говорить Анна Трінчер.

"Отже, значить прояснюю один дуже важливий момент. У мене виявили ущільнення, яке назвали в ув'язненні фіброаденомою. Я ніде не говорила, що у мене виявили пухлину. Будь ласка, перестаньте", - звернулася Анна Трінчер.

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