Певица и актриса Анна Тринчер, которая записала совместную песню с Jerry Heil "Экса в Гивевей" на сэмпл композиции Ирины Билык "Мне не жаль", рассказала о синдроме, который ее беспокоит.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер недавно с Jerry Heil записали совместную песню "Экса в Гивевей", где использовали сємпл из песни Ирины Билык "Мне не жаль". Также певица активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фолловерами самым интересным.

На новом сторис Анна показала себя и рассказала о синдроме, который ее тревожит.

"Я столкнулась с синдромом отложенной жизни... Эти идеальные образы в голове не дают возможности мне спокойно жить и реализовывать свой потенциал", - написала Тринчер.

Стоит отметить, что синдром отложенной жизни, это группа сценариев, которые заключаются в том, что живущий в таком сценарии человек уверен и считает, что он пока не живет настоящей жизнью, а только готовиться к ней. А текущую жизнь человек считает незначительной.

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