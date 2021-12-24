Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер всячески старается привлекать внимание к себе, чтобы прославиться и быть в центре обсуждений, поэтому постоянно рассказывает всякие детали о себе.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер привыкла показывать свою жизнь на публику ради славы, поэтому в Инстаграм постоянно выкладывает довольно разные кадры. Причем не стесняется показывать Тринчер свои походы в салоны красоты.

В последнее время Анна рассказывает о том, как проводит время у косметолога, как ухаживает за собой и как преображается. Недавно она снова увеличила губы, после того, как недавно посещала косметолога. Из-за этого девушку даже критиковали в сети и говорили, что она увлеклась.

В этот раз Тринчер заговорила о неприятном происшествии из-за салона:

«Одна девушка пошла в популярный в Киеве салон на чистку лица. И ей под кожу занесли туда стафилококк! И она просидела год с волдырями огромнейшими на лице. Целый год жизни в никуда для девушки!» - поделилась Тринчер.

Также она показала себя во время процедур у косметолога снова.

Ранее Анна показала себя и рассказала о синдроме, который ее тревожит.

"Я столкнулась с синдромом отложенной жизни... Эти идеальные образы в голове не дают возможности мне спокойно жить и реализовывать свой потенциал", - написала Тринчер.

Стоит отметить, что синдром отложенной жизни, это группа сценариев, которые заключаются в том, что живущий в таком сценарии человек уверен и считает, что он пока не живет настоящей жизнью, а только готовиться к ней. А текущую жизнь человек считает незначительной.

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