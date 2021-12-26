Известная певица и звезда сериала "Скажене весілля" Анна Тринчер высказалась относительно своего диагноза и обратилась к украинцам с просьбой.

Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Она прославилась благодаря своим ролям в сериале "Школа" и в фильме "Скажене весілля". Также, она проявила себя на вокальном шоу "Голос країни". Недавно стало известно, что Анна Тринчер и скандальный блогер Александр Волошин решили пожениться.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Анна Тринчер собирается увеличить себе грудь, однако, перед этой операцией ей потребовалось пройти обследование в больнице. Актриса рассказала, что у неё нашли там уплотнение, а ряд СМИ написали о том, что у Анны Тринчер опухоль. В своих Сториз певица опровергает информацию.

"Это переходит уже все границы. Вчера весь день интернет гремел такими заголовками в СМИ", — говорит Анна Тринчер.

"Итак, значит проясняю один очень важный момент. У меня обнаружили уплотнение, которое назвали в заключении фиброаденомой. Я нигде не говорила, что у меня обнаружили опухоль. Пожалуйста, перестаньте", — обратилась Анна Тринчер.

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