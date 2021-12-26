Ресторатор і зірка шоу" Майстер Шеф " Ектор Хіменес-Браво показав, як вміє знайомитися з дівчатами, насмішивши українців.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є популярним ресторатором в Україні та Канаді, а також судить шоу "Майстер Шеф". Зірка також веде активно соціальні мережі, де розповідає про себе і записує смішні відео.

На новому відео в Тікток Ектор показав, як знайомиться з дівчиною-популярним тіктокером Кубик Ромбик.

"Будь ти цукеркою, я б тебе з'їв", - сказав Ектор.

"А я цукерка. Тому що коли цукерка падає на підлогу і тоді до неї все липне, і до мене теж все липне", - відповіла дівчина, після чого Ектор втік.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Це учасник виправдовується перед суддями", "Ектор - кращий пікапер", "вона з України", "блін, ну вона ж крута", "Ти мій улюблений співак і тіктокер".

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