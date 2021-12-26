Слава Камінська, яка була солісткою групи "НеАнгели", показала себе у всій красі, залишившись тільки в білизні перед дзеркалом.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська є популярною вітчизняною співачкою, яка 15 років була солісткою групи "НеАнгели". Тепер артистка активно будує сольну кар'єру. Нещодавно Слава випустила нову пісню "Абьюзер", яка була відповіддю на звинувачення в булінгу і абьюзе від колишньої партнерки по групі Вікторії Смеюхи. Не забуває Камінська і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Слава з'явилася в нижній білизні, позуючи перед дзеркалом. Камінська була серед повітряно-пухирчастої плівки, в яку зазвичай загортають тендітні предмети. Співачка не соромилася показати свою фігуру і не тільки, адже одягла напівпрозору білизну.

"Бабуся-трансформер", - написала Слава Камінська в сторіс Instagram.

Фанати не писали компліменти і не ставили лайки, адже в сторіс немає подібних можливостей для взаємодії.

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