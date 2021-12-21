Бывшая солистка "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха, улетев в Италию, удивила признанием о своих чувствах.

Виктория Смеюха в своем недавнем интервью обвинила бывшую коллегу Славу Каминскую в абьюзе, сообщает Politeka.net. Также в разгар Смеюха на камеру разрезала торт с портретом коллеги.

В новом посте Виктория Смеюха показала, как ест пиццу. "Я влюблена. У меня серьезный роман с моей пиццей", - привела она цитату из фильма.

«Есть. Молиться. Любить. ❤ Все как в фильме🎞 о писательнице, которая решает отправиться в путь, чтобы восстановить свою жизненную энергию. 🙏🏼😇 Цитата• Реальность превосходить самые смелые ожидания девушек. «Похоже, у меня роман с моей пиццей», – заявляет Лиз, запихивая в рот очередной кусок, после чего решает заказать еще одну «Маргариту»», - написала певица.

При этом пользователи сети вспомнили выходку Виктории Смеюхи с тортом.

«А на пицце, помидорами выложен портрет некой рыженькой девочки?», «Там ничья голова не проглядывалась надеюсь в пицце? А то мало ли…», - пишут в коммментариях.

Напомним, Смеюха после скандала с Каминской неожиданно появилась с Билык

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