Слава Каминская, которая была солисткой группы "НеАнгелы", показала себя во всей красе, оставшись только в белье перед зеркалом.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская является популярной отечественной певицей, которая 15 лет была солисткой группы "НеАнгелы". Теперь артистка активно строит сольную карьеру. Недавно Слава выпустила новую песню "Абьюзер", которая была ответом на обвинения в буллинге и абьюзе от бывшей партнерши по группе Виктории Смеюхи. Не забывает Каминская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Слава появилась в нижнем белье, позируя перед зеркалом. Каминская была среди воздушно-пузырчатой пленки, в которую обычно заворачивают хрупкие предметы. Певица не стеснялась показать свою фигуру и не только, ведь надела полупрозрачное белье.

"Бабушка - трансформер", - написала Слава Каминская в сторис Инстаграм.

Фанаты не писали комплименты и не ставили лайки, ведь в сторис нет подобных возможностей для взаимодействия.

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