Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України. Варто відзначити, що недавно Тіна Кароль випустила новий альбом "Двойной рай".

Так, цього разу співачка опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль лежить на підлозі та крутиться з телефонною трубкою, в яку співає рядки зі своєї нової пісні "Поцілунок на фарт". Варто відзначити, що співачка позує перед камерою в шикарному вбранні. На Тіні Кароль чорне довге плаття, яке обтягує її пишні форми та підкреслює достоїнства фігури.

"Я поруч ніби фа. У тьмяному світлі фар. Поцілунок на фарт", - співає Тіна Кароль.

Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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