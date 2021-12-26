Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины. Стоит отметить, что недавно Тина Кароль выпустила новый альбом "Двойной рай".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль лежит на полу и крутится с телефонной трубкой, в которую поет строчки из своей новой песни "Поцелуй на фарт". Стоит отметить, что певица позирует перед камерой в шикарном наряде. На Тине Кароль черное длинное платье, которое обтягивает её пышные формы и подчеркивает достоинства фигуры.

"Я рядом будто фа. В тусклом свете фар. Поцелуй на фарт", — поет Тина Кароль.

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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