Актриса Ольга Сумська, яка є народною і заслуженою артисткою України, показала себе разом з чоловіком Віталієм Борисюком.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною актрисою з України. Зірка знялася в безлічі картин, радуючи українців творчістю майже 40 років. Спочатку Ольга була одружена з Євгеном Паперним, від якого народила дочку Антоніну Паперну, що стала популярною актрисою в Росії. А зараз Сумська одружена з Віталієм Борисюком, від якого народила дочку Анну, якій вже 19 років. Нещодавно у Віталія та Ольги було срібне весілля, 25 років з часу одруження. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Сумська сиділа поруч з Борисюком серед новорічних прикрас. Ольга підняла руку, показуючи ладушку для фото, а Віталій показав два пальці, поки їх знімали.

Фанати не ставили лайки і не писали компліменти парі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів для взаємодії з автором.

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