55-летняя Сумская сделала анонс в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Ольга предстала на кадрах в роскошном морковно-красном платье с вышитыми рукавами, в автомобиле экстра-класса.
Оказывается, Сумская приняла участие в благотворительной акции телеканала "Интер" - знаменитости представляют свои лоты для аукциона. Средства с каждого лота направляются на покупку жизненно важного оборудования для детских больниц.
Ольга в качестве лота выбрала поездку на Mercedes-Maybach. Кроме того, счастливчику, который выкупит лот, достанется еще актерский мастер-класс от Сумской.
"Непринужденное общение, жизненные советы и незабываемые впечатления в канун Нового года!🎉🎄🎉. Представляете? В Майбахе, вживую! Это экслюзив!", - так описала свой лот актриса.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Избранница "Холостяка" Заливако в мини с вырезами изумила видом: "Шикарное..."
Вакцинация набирает обороты, в Минздраве приняли жесткое решение: кого не пустят на работу без прививки
Оборвалась жизнь известной актрисы, запомнившейся ролью в "Иронии судьбы": "Светлая память"
Осадчая с Горбуновым показали, чем украсили свой роскошный особняк: "Единственная пара, которая..."
Пользователи с энтузиазмом комментруют предложение звезды: "Что нужно делать?"; "Вы очень красивая женщина 😍 всегда увлекаюсь вашей красотой 👏🔥"; "Очень красивая речь👏".
С условиями акции можно ознакомиться в посте Сумской. Завершение аукциона - 28 января 2022 года.
Ранее сообщалось, Сумская показала себя 19-летней и призналась, кому чаще всего отдавали хорошие роли
Также, Ольга Сумская в красном платье доказала, что не хуже молодых актрис
Politeka рассказывала, 55-летняя Сумская в парике удивила новым образом в проекте с Остапчуком: "Как можно..."