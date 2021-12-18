Украинская актриса Ольга Сумская, которая прославилась главной ролью в сериале "Роксолана", присоединилась к необычной новогодней акции.

55-летняя Сумская сделала анонс в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Ольга предстала на кадрах в роскошном морковно-красном платье с вышитыми рукавами, в автомобиле экстра-класса.

Оказывается, Сумская приняла участие в благотворительной акции телеканала "Интер" - знаменитости представляют свои лоты для аукциона. Средства с каждого лота направляются на покупку жизненно важного оборудования для детских больниц.

Ольга в качестве лота выбрала поездку на Mercedes-Maybach. Кроме того, счастливчику, который выкупит лот, достанется еще актерский мастер-класс от Сумской.

"Непринужденное общение, жизненные советы и незабываемые впечатления в канун Нового года!🎉🎄🎉. Представляете? В Майбахе, вживую! Это экслюзив!", - так описала свой лот актриса.

Пользователи с энтузиазмом комментруют предложение звезды: "Что нужно делать?"; "Вы очень красивая женщина 😍 всегда увлекаюсь вашей красотой 👏🔥"; "Очень красивая речь👏".

С условиями акции можно ознакомиться в посте Сумской. Завершение аукциона - 28 января 2022 года.

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