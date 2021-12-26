Відомий артист Дмитро Монатік, який нещодавно став Народним артистом України, показав відео, як танцюють українці на корпоративах.

Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком. Він починав свою кар'єру з популярних проєктів на телебаченні, де Йому стверджували, що у нього немає таланту. Через кілька років Дмитро Монатік прославився на всю країну завдяки своїй роботі.

Так, цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Дмитро Монатік показав, як запалює і різні типи танців людей на корпоративах (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

"Живи, як танцюєш!!! Постійно!!! А як ти танцюєш на корпоративі?", — запитати Дмитро Монатік.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Діма-найкращий!!!! Весь соціум, починаючи з мого фітнес клубу, підсадила на ваші треки!!! Відпалюємо і на корпоративі!", "Круті", "Нам під твою пісню ставили танець", "Діма! Спасибі ти так заряджаєш".

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