Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом. Он начинал свою карьеру с популярных проектов на телевидении, где ему утверждали, что у него нет таланта. Через несколько лет Дмитрий Монатик прославился на всю страну благодаря своей работе.

Так, на этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Дмитрий Монатик показал свою маленькую копию, которую сделал из конструктора. Свою копию он водит по разным местам и показывает жене (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Праздники все ближе? Что у вас по новогоднему настроению? Чувствуется?", — спрашивает Дмитрий Монатик.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Какая красота", "Я вот не могу решить, MONATIK - это мой любимый артист или режиссёр? Это всегда так смешно и классно! Обожаю", "Хочу такую игрушку на ёлку", "Это что, ароматизатор? Очень круто!!", "Какой вы душка", "Отдельный влог приключений этого персонажа!", "Хочу всю Ёлку украсить и назову ее не Ёлка, а Ёмонатика".

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