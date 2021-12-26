Аліна Гросу є відомою українською виконавицею. Вона почала свою кар'єру співачки ще в ранньому віці, коли на неї звернула увагу її хрещена Ірина Білик. Як передає Politeka.net, зараз артистка веде сольну кар'єру і знімається в серіалах.

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Аліна Гросу продемонструвала, як разом зі своїм обранцям - актором Романом Полянським наряджає ялинку до свят.

"Нарешті й у нас стоїть ялинка❤️

А значить, новорічний настрій будинку забезпечено 🥳 🥳

А ви наряджаєте її цілою сім'єю або самі?:)", — запитати Аліна Гросу.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів під відео: "Краща пара", "Ви супер", "Ви такі лапулі, щастя вам", "Красотулі", "Ви просто кайфові", "Обожнюю вашу пару! Ви Класні!", "Клас, Так позитивненько", "Яке тепле відео, ви прекрасна пара", "Ребятульки, ви такі класнючi! Очі радіють коли бачу вас в стрічці🙂 від душі бажаю, вам величезного щастя, і що б ви не втратили ось цю іскринку яка між вами! Тримайте її міцно-міцно".

Раніше повідомлялося, стурбована Аліна Гросу розповіла про недугу, який заважає їй жити: "Блін, у мене пекельна..."

Також, Аліна Гросу показала маму-красуню в її день народження, схожість вражає: "Дорожу всією душею"

Politeka розповідала, Гросу в напівпрозорому костюмі з вирізами на цікавих місцях похвалилася фігурою: "Яка гарненька"