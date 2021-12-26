Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і колишня солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка після розпаду колективу почала сольну кар'єру, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в мережі кумедним кадром, на якому позує під час готування.

На новій фотографії Вика зображена сидячи за столом на кухні, в одній руці вона тримає гойдалку, а в інший шматок тіста. При цьому, варто відзначити, що зірка вибрала дивні вбрання для готування, особливо для роботи з тестом. На знімку вона позує в красивому вечірній сукні смарагдового відтінку, яке підкреслило фігуру і бюст. Співачка хитро дивиться в камеру спідлоба, як ніби щось задумала.

У підписі до фото Сміюха написала: "Жоден святковий стіл не може обійтися без десертів і солодкої випічки, але краще це зробити самостійно! Я люблю готувати, придумувати нові страви, в основному виходить смачно. А ви ставитеся до категорії "справжніх господинь"?".

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