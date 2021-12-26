Молода кохана колишнього "холостяка" Іраклі Макацарії показала ефектний святковий образ у блискучій сукні, яка ідеально підійде для Нового року.

Як пише Politeka.net, 19-річна дівчина на ім'я Ліза поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, грузинському коміку і телеведучому Іраклі Макацарії свого часу так і не вдалося знайти обраницю на українському «Холостяку». Шоумен повернувся до себе на батьківщину, де продовжив будувати кар'єру.

А не так давно Макацарія показав свою нову обраницю-19-річну Лізу Чичуу.

У новому пості дівчина показала ошатний образ в синій сукні. Численні паєтки і глибоке декольте зробили наряд ідеальним для зустрічі Нового року. На фото Ліза стояла на тлі милих декорацій з келихом в руках і щасливою посміхалася.

"Моя богиня", - написав у коментарях Макацарія.

Підписники дівчини також відреагували.

"Моє сонце", "справжня аристократка", "Instagram засвітився", "красива, елегантна!", "Дуже красива і фотки дуже красиві", "Люблю тебе", "красуня", - пишуть люди.

Нагадаємо, Тіна Кароль розцвіла поруч з "Холостяком" - красенем Макацарією.

Як повідомляла Politeka, 19-річна наречена "Холостяка" Макацарії заблищала в святковому образі.

Також Politeka писала, що колишній "Холостяк" Макацарія похвалився 19-річною коханою в короткій сукні.