Популярний український співак Melovin розповів про те, як відчував себе на проекті «Маска», а також з якими складнощами зіткнувся через свій костюм.

Напередодні Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) став переможцем популярного шоу "Маска", вразивши детективів у фіналі своїм виступом в костюмі милої Жирафи, пише Politeka.net. У своєму Instagram Melovin розповів, що весь проект асоціюється у нього з дитячим табором. Однак, брати участь в ньому було вельми непросто.

"Під маскою спекотно! У самому костюмі кошмарно було включатися в роль, тому що купа синтепону в прекрасній попці жирафи, в прямому сенсі цього слова заважали не те що дихати, заважали елементарно пересуватися! А ще ці милі каблучки додавали особливого шарму відсутності можливості вийти на сцену! Мене тримали всі!",- розповів співак.

Він також зазначив, що під час участі в шоу учасники намагалися заплутати ще й знімальну групу: коли вони приїжджали на зйомки їх особистості не знали навіть водії. За словами Melovin-а, він ходив у худі і дзеркальній масці.

"Ходив у туалет, сховавши під рукавами свої нафарбовані нігті, і пересуваючись звичною жіночою ходою! Та що тут говорити!? Я ходив в жіночий туалет", - зізнався співак.

Melovin додав, що пішов на все це для того, щоб зробити шоу яскравішим для глядачів.

Нагадаємо, переможець "Маски" змусив Полякову кричати, а Каменських з Винником втратити дар мови.

Як повідомляла Politeka, Melovin звернувся до українців після перемоги на шоу "Маска".

Також Politeka писала, що Полякова звернулася до переможця "Маски" MELOVIN'У і нарвалася на компліменти.