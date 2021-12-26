Напередодні Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) став переможцем популярного шоу "Маска", вразивши детективів у фіналі своїм виступом в костюмі милої Жирафи, пише Politeka.net. У своєму Instagram Melovin розповів, що весь проект асоціюється у нього з дитячим табором. Однак, брати участь в ньому було вельми непросто.
"Під маскою спекотно! У самому костюмі кошмарно було включатися в роль, тому що купа синтепону в прекрасній попці жирафи, в прямому сенсі цього слова заважали не те що дихати, заважали елементарно пересуватися! А ще ці милі каблучки додавали особливого шарму відсутності можливості вийти на сцену! Мене тримали всі!",- розповів співак.
Він також зазначив, що під час участі в шоу учасники намагалися заплутати ще й знімальну групу: коли вони приїжджали на зйомки їх особистості не знали навіть водії. За словами Melovin-а, він ходив у худі і дзеркальній масці.
"Ходив у туалет, сховавши під рукавами свої нафарбовані нігті, і пересуваючись звичною жіночою ходою! Та що тут говорити!? Я ходив в жіночий туалет", - зізнався співак.
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Melovin додав, що пішов на все це для того, щоб зробити шоу яскравішим для глядачів.
Нагадаємо, переможець "Маски" змусив Полякову кричати, а Каменських з Винником втратити дар мови.
Як повідомляла Politeka, Melovin звернувся до українців після перемоги на шоу "Маска".
Також Politeka писала, що Полякова звернулася до переможця "Маски" MELOVIN'У і нарвалася на компліменти.