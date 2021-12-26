Як пише Politeka.net, шоумен поділився у своєму Instagram новим фотом. Тільки напередодні завершився один з великих проектів, в якому він був ведучим – шоу «Україна має таланти». Однак, Решітник готується не до відпочинку, а до зйомок нового проекту – чергового сезону шоу «Холостяк».

Як стало відомо раніше, його головним героєм стане підприємець Олександр Топольський, який живе і працює в США. На новому знімку він сидів поруч з Решітник у блакитному кріслі. Бізнесмен був одягнений в ефектний костюм глибокого винного відтінку, а в руках тримав картку з написом «Холостяк».

"Вчора приголомшливий прямий ефір талантів. А вже сьогодні продовжуємо готувати для вас романтичну весну країни", - підписав фото Решітник.

Українці тут же відреагували на його пост.

"О, красивий холостяк", "чекаємо з нетерпінням", "і знову дописане життя і характеристика, від ідеальних вже тіпає. дайте звичайного, нехай не бізнесмена, але щоб чесно) ну, що маємо", "здався Задворний", "нормальні холостяки закінчилися чи що", - пишуть люди.

Нагадаємо, Решетник засвітив свій образ на фінал "Україна має талант", вразивши навіть власну дружину.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Україна має талант" Решетник поділився одкровенням про свій спосіб життя.

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