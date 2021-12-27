Відомий український хореограф, ведучий і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма разом з сім'єю проживає в заміському будинку, і дружина вирішила показати деякі особливості інтер'єру.

Влад Яма побудував успішну кар'єру, і створив сім'ю, пише Politeka.net. Зараз хореограф разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном проживають в двоповерховому котеджі в селищі Рославичі під Києвом.

Внутрішнє оздоблення особняка виконане в стилі лофт. На першому поверсі розташовані кухня і вітальня з каміном, а на другому - дитяча кімната і спальня, а між ними - ванна. Також в будинку є робочий кабінет Влада Ями.

На нових кадрах Ліліана показала деякі особливості інтер'єру. Зокрема, красуня похвалилася обновкою - кату, що світиться.

"Дивіться, яка у нас краса! Ох, відчуваю будуть нові позначки на карті", - вимовила дружина Влада Ями.

Також Ліліана показала, як вони з сім'єю встановлювали красиву ялинку, прикрасивши її вогниками та іграшками.

"Обожнюю цей момент", - написала вона.

Далі дружина Влада Ями засвітила прикраси у вітальні, під телевізором. У цей час син дивився на дивані фільм про Гаррі Поттера.

Поруч можна було помітити запалений камін, який створював особливу затишну атмосферу.

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